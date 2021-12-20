Будьте в Плюсе

Bloomberg: поставки российского газа останутся ограниченными на фоне холодов

"Газпром" заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому топливо идет в Германию, в минимальном значении за месяц.
ПРАЙМ
Энергетический кризис в Европе уже побудил металлургические заводы и производителей удобрений сократить объемы производства.
ПРАЙМ
Всего будет использовано 4% от пропускной способности магистрали.
ПРАЙМ
Россия также отказалась от резервирования дополнительных мощностей для увеличения поставок газа через Украину.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: действия «Газпрома» заставят Европу отбирать газ из истощенных хранилищ
Газета.Ru07:45
«Газпром» обвиняют в усугублении энергетического кризиса в Европе
Banki Loans06:06
Запад уличил Россию в попытке усугубить энергетический кризис
Общественная служба новостей05:35
Bloomberg: «Газпром» не пытается забронировать дополнительные мощности через «Ямал-Европа»
Lenta.ru05:10
Bloomberg: поставки российского газа останутся ограниченными на фоне холодов
ИноСМИ04:33
Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными
РБК Инвестиции03:46

Интересное

Адвокат главы Group-IB Сачкова прокомментировал данные о видео при аресте

Видеоролик был отправлен близким около года назад и начинался со слов: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».
РБК07:55

Порошенко предъявили подозрение в госизмене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
RT на русском08:25

МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне

МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне, в результате чего пострадал дипломат.
ТАСС08:32

ЦБ хочет ограничить спецвклады для малоимущих до 100 тыс. руб

Ограничения затронут спецвклады, доходность которых будет привязана к ключевой ставке ЦБ или к инфляции.
Коммерсантъ07:31

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака

"Решением судебного мирового участка №364 от 20 декабря исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой Анны с Лепсверидзе Григорием удовлетворено", – сказала собеседница агентства.
РИА Новости07:43

Москалькова поддержала законопроект об ужесточении ответственности за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала внесённый в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для представителей власти за пытки.
RT на русском03:00

WarGonzo: спецназовцев Германии и Великобритании забросили из Молдавии в Приднестровье

Военнослужащие спецназа Германии и Великобритании пытались попасть на территорию Приднестровья, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои неназванные источники в Кишиневе.
Lenta.ru07:17

Прокуратура Нидерландов заявила, что MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

Прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами, заявил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости05:47

Президент Литвы Науседа призвал НАТО разработать план против России

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против РФ.
РИА Новости08:31

Бородина жестко ответила на критику со стороны Бони

Ксения Бородина жестко ответила на критику со стороны Виктории Бони, ранее рассказавшей о причинах конфликта с телеведущей.
Дни2408:26