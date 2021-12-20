ИноСМИBloomberg: поставки российского газа останутся ограниченными на фоне холодов"Газпром" заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому топливо идет в Германию, в минимальном значении за месяц.ПРАЙМЭнергетический кризис в Европе уже побудил металлургические заводы и производителей удобрений сократить объемы производства.ПРАЙМВсего будет использовано 4% от пропускной способности магистрали.ПРАЙМРоссия также отказалась от резервирования дополнительных мощностей для увеличения поставок газа через Украину.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИГазета.RuРБК ИнвестицииПодробнее о событииBloomberg: действия «Газпрома» заставят Европу отбирать газ из истощенных хранилищГазета.Ru07:45«Газпром» обвиняют в усугублении энергетического кризиса в ЕвропеBanki Loans06:06Запад уличил Россию в попытке усугубить энергетический кризисОбщественная служба новостей05:35Bloomberg: «Газпром» не пытается забронировать дополнительные мощности через «Ямал-Европа»Lenta.ru05:10Bloomberg: поставки российского газа останутся ограниченными на фоне холодовИноСМИ04:33Поставки российского газа в Европу остаются ограниченнымиРБК Инвестиции03:46Показать ещёОценить41Поделиться