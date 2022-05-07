"Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени", - считает собеседник агентства.