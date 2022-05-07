Будьте в Плюсе

Bloomberg: «Газпром» разъяснил клиентам в ЕС процедуру оплаты газа без нарушения санкций

«Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверил, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введенных против России санкций, сообщает
 Bloomberg.
РБК
В письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, «Газпром» сообщает клиентам, что новый документ, опубликованный Кремлем 4 мая, «уточняет процедуру» о платежах за газ в рублях.
Коммерсантъ
23 марта Путин заявил, что решил перевести в рубли оплату за поставки российского газа в «недружественные страны».
Lenta.ru
«Газпром» в конце апреля уже прекратил поставки газа Болгарии и Польше.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bloomberg: «Газпром» рассказал европейцам, как платить за газ, не нарушая санкций
Коммерсантъвчера в 11:25
Bloomberg узнал о письме «Газпрома» клиентам в Европе об оплате газа
РБКвчера в 11:55
Bloomberg: «Газпром» объяснил клиентам в Европе правила оплаты газа
RT на русскомвчера в 11:52
Bloomberg: «Газпром» разъяснил клиентам в ЕС процедуру оплаты газа без нарушения санкций
Известия19:10
Bloomberg узнал о письме «Газпрома» клиентам в Европе об оплате газа в рублях
Forbesвчера в 10:30
Bloomberg: «Газпром» разъяснил клиентам в ЕС процедуру оплаты газа без нарушения санкций
РИА Новостивчера в 10:15
Блумберг: «Газпром» объяснил клиентам в ЕС, что они могут платить за газ, не нарушая санкции
ПРАЙМвчера в 10:12

Интересное

The Telegraph: Саудовская Аравия не дает Западу обрушить экономику России санкциями

Обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер заявил, что Саудовская Аравия не позволяет Западу "задушить" Москву энергетическим эмбарго.
Газета.Ruвчера в 13:56

Рогозин: в районе стартовой площадки на Байконуре задержали граждан Британии и Белоруссии

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщается в Telegram-канале главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
РИА Новостивчера в 12:49

Эксперт Тимонин: Россия сможет полностью перенаправить объемы газа из Европы в Азию

"Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени", - считает собеседник агентства.
РИА Новости21:06

ФСБ: В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

В конце марта ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное вооружение, средства связи, содержащие переписку с Красновым с фото- и видеозаписями акций "прямого действия", инструкциями по их проведению и вербовке.
РИА Новостивчера в 15:38

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль большей части города Попасная в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы "зачищены".
РИА Новости20:41

ВС России сбили два самолета и три вертолета Ми-8 ВСУ в районе острова Змеиный

Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости18:57

«Известия» прогнозируют курс доллара в 75-82 рубля к осени 2022 года

Средний курс национальной российской валюты к осени 2022 года может снизиться к доллару до 75-82 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный консенсус-прогноз.
Газета.Ru19:54

Иммунолог Крючков предупредил о риске нового всплеска COVID-19 в России

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik заявил, что косвенные признаки указывают на угрозу нового всплеска коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском21:54

Минобороны заявило о подготовке провокаций с ударом «Точкой-У» 8 мая

По данным ведомства, 8 мая в День памяти и примирения подразделения ВСУ нанесут удары «Точкой-У» по местам скопления людей, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ракетных ударах.
РБКвчера в 15:51

Бивол — Канело: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 7:00 мск

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ориентировочное время начала боя запланировано на 7:00 мск.
Чемпионатвчера в 05:55