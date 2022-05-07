"Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени", - считает собеседник агентства.
В конце марта ФСБ сообщала о задержании 60 сторонников М.К.У. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное вооружение, средства связи, содержащие переписку с Красновым с фото- и видеозаписями акций "прямого действия", инструкциями по их проведению и вербовке.
Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.