Верховный суд США согласился рассмотреть иск, касающийся общенационального приказа администрации главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации или тестировании на COVID-19 сотрудников крупных предприятий.
Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) начало расследование информации о том, что Tesla разрешила играть в игры на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, прямо во время движения.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 декабря, не изменилось по отношению к пересмотренному показателю прошлой недели и составило 205 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Еще одно наградное мероприятие отменено в связи с распространением нового штамма Covid-19, омикрона - Ассоциация кинокритиков вещательных компаний приняла решение не проводить церемонию награждения премии Critics Choice Awards в январе 2022 года.