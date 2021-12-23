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Bloomberg: «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за выполнения всех обязательств

Сокращение поставок российского газа в Европу на фоне роста цен до исторического максимума произошло из-за снижения количества запросов клиентов на топливо, рассказали
 Bloomberg информированные источники.
Forbes
По словам источников, некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах.
Lenta.ru
На январь 2022 г. «Газпром» для прокачки через Польшу забронировал лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн куб. м, а также отказался выкупать допмощности по транзиту через Украину.
Ведомости
Действующие контракты устроены так, что клиенты покупают объем газа, который оплачивают по формуле, привязанной к ценам на нефть и частично к спотовому рынку.
Капитал страны

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Bloomberg: «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за выполнения всех обязательств
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