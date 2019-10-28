Экономика

ТАССТАССBloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку

Газпромбанк планирует продать долю в Mail.ru Group Сбербанку. Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, переговоры между банками еще не завершены, сделка может не состояться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку

ТАСС13:13

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Интерфакс13:40

Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить 20% голосующих акций Mail.Ru

РБК14:47

Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Ведомости14:07

СМИ: Сбербанк хочет выкупить долю у Газпромбанка в Mail.ru

Коммерсантъ15:10

Стало известно о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю акций Mail.ru

Lenta.ru15:19

Bloomberg узнал о возможной покупке Сбербанком доли в Mail.ru

Forbes14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Экономика

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ 11:10
Политика

Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Футбол

Скауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»

Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll.
ProstoProSport 11:34
Армия и оружие

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Происшествия

Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»

Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Технологии

Вышел первый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade — Coteries of New York

Gmbox.ru 11:13
Наука

Человеческий волос может стать биомаркером при шизофрении

Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
ГЛАС.RU 08:51
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Общество

Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске

Евро-футбол.ру 14:11
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову

Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Говорит Москва вчера в 02:21
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Экономика

Минэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог

Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.
REGNUM 03:19
Гаджеты

Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу

Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
iXBT.com вчера в 17:02
Происшествия

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление.
ТАСС 13:41
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Культура

Скончался художник Николай Касаткин

На 88-м году жизни скончался художник Николай Касаткин.
Вечерняя Москва 14:40
Экономика

После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль

Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Армия и оружие

The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)

В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
ИноСМИ 08:29
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 12:31
Политика

В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
RT на русском 14:33
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.
Интерфакс 15:15
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Футбол

Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками

По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Матч ТВ 09:16
Общество

На Смоленщине сохраняется высокий уровень безработицы

Смоленская область в рейтинг регионов по уровню безработицы находится на 52-м месте (из 85) – уровень безработицы 4,9%. Напомним, по данным Росстата, в мае-июле в Смоленске и Смоленской области был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ЦФО.
Smolnarod.ru 04:02
Футбол

Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё

Чемпионат 11:52
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное