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Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Газпромбанк отклонил платёж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
RT на русском
Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники.
РИА Новости
Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.
РИА Новости
Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
РИА Новости

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