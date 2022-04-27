RT на русскомBloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom GermaniaГазпромбанк отклонил платёж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).RT на русскомТорговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники.РИА НовостиОтклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.РИА НовостиОднако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA).РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильLife.ruГазета.RuРБКГлавный региональныйПодробнее о событииBloomberg: «Газпромбанк» не принял платеж за газ в Германию и Австрию от Gazprom MarketingLenta.ruвчера в 15:55Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom GermaniaRT на русском17:00Bloomberg узнал, что Газпромбанк отклонил несколько платежей в рублях за газ для Германии и АвстрииКоммерсантъвчера в 16:57Bloomberg узнал об отклоненном платеже Германии за российский газРБК17:41«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и АвстрииГазета.Ruвчера в 15:39Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom GermaniaОбщественная служба новостейвчера в 15:37Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom GermaniaРИА Новостивчера в 15:14Показать ещёОценить791Поделиться