RT на русскомBloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom GermaniaГазпромбанк отклонил платёж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).RT на русскомТорговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники.РИА НовостиОтклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.РИА НовостиОднако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA).РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильВятка-На-СетиLife.ruГазета.RuТелеканал 360°РБКГлавный региональныйPravda.RuЦентральная Служба НовостейПятый каналПодробнее о событииBloomberg сообщил об отклонении Газпромбанком оплаты газа для Германии и Австрии от GM&TLenta.ru23:30Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom GermaniaИзвестия21:57Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom GermaniaРИА Новостивчера в 15:14Bloomberg узнал, что Газпромбанк отклонил несколько платежей в рублях за газ для Германии и АвстрииКоммерсантъвчера в 16:57«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и АвстрииГазета.Ruвчера в 15:39Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom GermaniaОбщественная служба новостейвчера в 15:37Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom GermaniaRT на русском17:00Показать ещёОценить1,6KПоделиться