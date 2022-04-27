Будьте в Плюсе

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Газпромбанк отклонил платёж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
RT на русском
Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники.
РИА Новости
Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.
РИА Новости
Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отклонении Газпромбанком оплаты газа для Германии и Австрии от GM&T
Lenta.ru23:30
Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania
Известия21:57
Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
РИА Новостивчера в 15:14
Bloomberg узнал, что Газпромбанк отклонил несколько платежей в рублях за газ для Германии и Австрии
Коммерсантъвчера в 16:57
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Газета.Ruвчера в 15:39
Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
Общественная служба новостейвчера в 15:37
Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania
RT на русском17:00

Интересное

Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и социальных пособий

Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.
РИА Новостивчера в 10:39

В Токио заявили, что японский посол не будет выслан из России по решению МИД РФ

Посол в Москве Тоёхиса Кодзуки не входит в число восьми японских дипломатических работников, которые будут высланы из России по решению МИД РФ.
ТАСС22:15

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Лайма Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Пугачевой и Галкина

Певица Лайма Вайкуле выразила свое негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкин с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Пугачевой.
CT newsвчера в 16:13

Глава комитета Стремоусов: власти Херсонской области не допустят водной блокады Крыма

Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
РИА Новости23:06

Politico: Украина запросила у США ударные БПЛА Gray Eagle

Министерство обороны Украины попросила США о предоставлении ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, сообщает газета Politico.
RT на русском20:51

В США прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт, бывшим государственным секретарем США.
Аргументы и Фактывчера в 14:28

«Известия»: жители Изюма сообщили об ударе ракетой «Точкой-У» со стороны ВСУ

Удар ракетой «Точкой-У» был нанесен по Изюму со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно газете «Известия».
Lenta.ru23:27

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17