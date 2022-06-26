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Bloomberg: Германия готовит население и бизнес «к трудным временам» из-за энергокризиса

Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес "к трудным временам", говорится
 в статье агентства Bloomberg.
РИА Новости
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии.
РИА Новости
В материале агентства предрекли предприятиям, производящим металлы, бумагу и даже продукты питания, вынужденное сокращение или даже закрытие производственной мощности в Германии.
РЕН ТВ
На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
РИА Новости

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Bloomberg: власти Германии готовят население и бизнес страны «к трудным временам»
Телеканал 360°22:31
Bloomberg: Германия готовит население и бизнес к трудным временам
Российская газета22:24
Bloomberg: Германия готовит население и бизнес «к трудным временам» из-за энергокризиса
РИА Новости20:32
Bloomberg сообщил, что Берлин готовит население и бизнес Германии к трудным временам
Lenta.ru21:30
Bloomberg: Германия готовится к трудным временам из-за российского газа
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Bloomberg: Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам»
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