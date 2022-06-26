На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями, считает политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал публикацию газеты Express о возможной войне Великобритании и России в случае казни наемников Соединенного Королевства в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По сведениям газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, украинские войска зависят от помощи США и их союзников, включая "скрытую сеть коммандос и шпионов", которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение.
Как отметил автор статьи для The National Interest Себастьен Роблин, атомные подводные лодки «Борей» имеют «зловещую цель» — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.
Освобожденный с завода «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) мирный житель, которого украинские военные удерживали в заложниках, рассказал, что в убежищах на территории завода прятались иностранные наемники.