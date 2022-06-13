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Bloomberg: Германия может выделить до €10 млрд для спасения Gazprom Germania

Правительство Германии готовится предоставить бывшему подразделению «Газпрома» Gazprom Germania многомиллиардную помощь, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах.
РБК
В сообщении отмечается, что деньги могут помочь стабилизировать положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки Gazprom Germania.
Finam.Ru
Энергетический регулятор Германии заявил, что не комментирует спекуляции и сообщил о том, что ведется интенсивная работа над поддержанием деловых операций Gazprom Germania GmbH.
ТАСС
В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
Ведомости

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