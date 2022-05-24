Министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа, сообщает агентство Bloomberg
"Подобный запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке газа или при угрозе нехватки и необходимости сокращения потребления при выработке электроэнергии", — следует из текста законопроекта.
На фоне угрозы энергетического кризиса немецкие власти выразили готовность принести в жертву принципы «зеленой» политики и увеличить выбросы углерода в атмосферу ради обеспечения бесперебойной подачи энергии.