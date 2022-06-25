Германия намерена добиваться от стран G7 отказаться от обязательства сократить финансирование иностранных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, так как инвестиции в газовый сектор нужны в условиях нынешнего энергетического кризиса.
Согласно проекту документа, который попал в распоряжение агентства, страны G7 должны "признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис".
США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.