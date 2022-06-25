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Bloomberg: Германия пытается добиться от G7 не сокращать инвестиции в газовый сектор

Германия намерена добиваться от стран G7 отказаться от обязательства сократить финансирование иностранных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, так как инвестиции в газовый сектор нужны в условиях нынешнего энергетического кризиса.
RT на русском
Согласно проекту документа, который попал в распоряжение агентства, страны G7 должны "признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис".
ПРАЙМ
По словам источников, Британия не поддерживает предложение ФРГ, но Италия "активно не выступает" против проекта.
РИА Новости
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости

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