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Bloomberg: Goldman Sachs и Barclays снизили прогнозы по ВВП России в 2022 году

Американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
«Воздействие торговых санкций на Россию вряд ли будет столь же разрушительным для экономики, как и для других экономик, более интегрированных в глобальные цепочки поставок», — сказали в Goldman Sachs.
Profinance.ru
Экономисты Goldman Sachs во главе с Клеменсом Графом указали в примечании, что «экспорт России нарушен сильнее, чем мы первоначально предполагали», что составляет примерно половину пересмотра прогноза банка в сторону понижения.
Profinance.ru
Если не будет новых ограничений на торговлю с Россией и стоимость энергоресурсов сохранится на высоком уровне, Россия сможет обеспечивать свои основные расходы, добавил Bloomberg со ссылкой на банк.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg: Goldman Sachs и Barclays снизили прогнозы по ВВП России в 2022 году
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Goldman Sachs и Barclays ухудшили прогнозы по экономике РФ
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