Американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.
Экономисты Goldman Sachs во главе с Клеменсом Графом указали в примечании, что «экспорт России нарушен сильнее, чем мы первоначально предполагали», что составляет примерно половину пересмотра прогноза банка в сторону понижения.
Мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы, передает «РИА Новости».