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Bloomberg: Goldman Sachs и Barclays снизили прогнозы по ВВП России в 2022 году

Американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
«Воздействие торговых санкций на Россию вряд ли будет столь же разрушительным для экономики, как и для других экономик, более интегрированных в глобальные цепочки поставок», — сказали в Goldman Sachs.
Profinance.ru
В банке признали, что санкции, введенные в результате действий России на Украине, нанесли больший ущерб, чем казалось вначале.
Lenta.ru
Если не будет новых ограничений на торговлю с Россией и стоимость энергоресурсов сохранится на высоком уровне, Россия сможет обеспечивать свои основные расходы, добавил Bloomberg со ссылкой на банк.
Forbes

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