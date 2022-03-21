Американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.
«Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая», — подчеркнул Лю Пэнъюй.