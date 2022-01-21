РИА НовостиBloomberg: Госдеп США допускает возможность эвакуации семей дипломатов с УкраиныСоединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.РИА НовостиКак сообщает агентство, «второстепенный персонал сможет отбыть добровольно», тогда как члены семей дипломатов могут получить приказ вернуться домой.RT на русскомВ пятницу в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.ИнтерфаксРешение об эвакуации родственников дипломатов пока не принято, передаёт агентство.News.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowRT на русскомНародные новостиРамблерЭкономика сегодняЧто происходитЯмал-МедиаРосбалтZnak.comФАНРусская ПланетаREGNUMLife.ruЦарьградПолитРоссияУтроГазета.RuДума ТВИзвестияПодробнее о событииBloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов на УкраинеТАСС10:03Bloomberg: США изучают возможность эвакуации семей дипломатов с УкраиныRT на русском09:07Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов с УкраиныВедомости09:38Bloomberg рассказал о плане эвакуировать семьи дипломатов США из УкраиныГазета.Ru09:22Bloomberg: Госдеп рассматривает возможность эвакуации семей своих дипломатов с УкраиныLenta.ru09:11Bloomberg: США решают, эвакуировать ли семьи дипломатов с УкраиныИзвестия09:48Bloomberg: Госдеп США допускает возможность эвакуации семей дипломатов с УкраиныРИА Новости09:06Показать ещёОценить91Поделиться