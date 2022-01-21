Будьте в Плюсе

Bloomberg: Госдеп США допускает возможность эвакуации семей дипломатов с Украины

Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг
 со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости
Как сообщает агентство, «второстепенный персонал сможет отбыть добровольно», тогда как члены семей дипломатов могут получить приказ вернуться домой.
RT на русском
В пятницу в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Интерфакс
Решение об эвакуации родственников дипломатов пока не принято, передаёт агентство.
News.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов на Украине
ТАСС10:03
Bloomberg: США изучают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины
RT на русском09:07
Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов с Украины
Ведомости09:38
Bloomberg рассказал о плане эвакуировать семьи дипломатов США из Украины
Газета.Ru09:22
Bloomberg: Госдеп рассматривает возможность эвакуации семей своих дипломатов с Украины
Lenta.ru09:11
Bloomberg: США решают, эвакуировать ли семьи дипломатов с Украины
Известия09:48
Bloomberg: Госдеп США допускает возможность эвакуации семей дипломатов с Украины
РИА Новости09:06

Интересное

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров назвал слова об оккупации Харькова гипотетическими

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил его заявление об угрозе российского военного вторжения в Харьков.
Lenta.ru11:04

Спикер парламента Молдавии Гросу назвал позицию России по газу недружеской

Молдавия обманулась в своем отношении к России, об этом заявил политик Игорь Гросу.
Экономика сегодня10:30

Экс-судья Янгулбаев заявил о пытках его сына в резиденции главы Чечни Кадырова

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев рассказал, что его сын Ибрагим подвергался пыткам в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Lenta.ru11:56

Американский комик и актер Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет

Умер американский комик и актер Луи Андерсон. Об этом сообщает издание TMZ. Артист скончался в возрасте 68 лет.
Lenta.ru11:09

Суд арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева

Хорошевский суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС10:30

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут представить альтернативных Мстителей

Следующий фильм киновселенной Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Чемпионат10:10

Глава МИД Лавров: США предоставят ответ на предложения России на следующей неделе

Письменный ответ По словам Лаврова, американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе.
РИА Новости07:21

Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат

На Украине всплыла информация о том, кто и в каких объемах стал бенефициаром разворовывания миллиардов долларов, направленных на увеличение добычи газа.
РИА Новости00:00

Генсек ООН Гуттереш предупредил о возможности появления более опасного штамма COVID-19

Текущие темпы вакцинации позволят достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в Африке только к 2024 году, поэтому сохраняется возможность появления новых опасных штаммов инфекции.
Lenta.ru12:02