с чего всё началось

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Футбол Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).

Экономика Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Киберспорт Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4 В твиттере Devolver Digital появилась новая утечка — ещё несколько секунд геймплея Serious Sam 4. На сей раз там показываю героя с двустволкой и нового врага — Brute Zealot.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.

Общество Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Автоспорт Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

Гаджеты Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Кино Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4» В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.

Экономика Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Энергетика Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке "Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.