Экономика
КоммерсантъBloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.
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Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомости01:56
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