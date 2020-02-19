Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.
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Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
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