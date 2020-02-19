Экономика
КоммерсантъBloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомости01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Происшествия
В Германии в кальянных застрелили восемь человек
Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Шоу-бизнес
Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию
Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Футбол
«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил гол
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» завершился в пользу итальянского клуба – 4:1. В составе победителей по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и экс-игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Происшествия
В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны
Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.