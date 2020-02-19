с чего всё началось

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.

Происшествия В Германии в кальянных застрелили восемь человек Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Футбол «Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил гол Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» завершился в пользу итальянского клуба – 4:1. В составе победителей по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и экс-игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Происшествия В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Политика Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Хоккей Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Общество Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Политика В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.