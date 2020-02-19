с чего всё началось

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Общество В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных Как отмечается, предоставление дополнительного выходного дня, кроме установленных трудовым законодательством случаев, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.

Политика Сурков уволен с должности помощника президента Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.

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Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в столичную больницу В столице России была госпитализирована известная фигуристка Аделина Сотникова, первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании в индивидуальном зачёте.

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Происшествия Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.

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