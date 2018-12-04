с чего всё началось

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года. Заказ обойдется венесуэльскому бюджету в $7,4 млн.

Общество В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Политика Положения о семье и вере хотят включить в основной текст Конституции Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Шоу-бизнес Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.

Авто Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».