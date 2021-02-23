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Bloomberg: Илон Маск потерял более $15 млрд за день

Состояние руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска за прошедшие сутки сократилось на $15,2 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом информирует Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире после того, как за минувшие сутки стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%. Об этом 23 февраля сообщает Bloomberg
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