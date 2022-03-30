Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 февраля, в первом выступлении после начала военной операции на Украине и введения беспрецедентно жестких санкций против финансового сектора России, заявляла, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники.
Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Российские вооруженные силы в ходе спецоперации сбили украинский Су-24 в районе села Тумень, расположенного в Ровенской области, неподалеку от границы Украины и Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.