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Bloomberg: Индия изучает предложение РФ об использовании СПФС для двусторонних платежей

Правительство Индии рассматривает предложение России об использовании СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России) для осуществления двусторонних платежей.
ТАСС
Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот.
Интерфакс
Индия заинтересована в продолжении военно-технического сотрудничества с Россией, а также в приобретении нефти с дисконтом к мировым ценам, отмечает Bloomberg.
Интерфакс
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 февраля, в первом выступлении после начала военной операции на Украине и введения беспрецедентно жестких санкций против финансового сектора России, заявляла, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники.
Интерфакс

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