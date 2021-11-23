В конце прошлой недели министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности продажи части стратегических нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводородное сырье.
По словам специалиста, одна из распространенных ошибок многих людей с высоким уровнем холестерина заключается в том, что они начинают снижать его, полностью исключив из своего меню жареную, жирную и соленую пищу.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.