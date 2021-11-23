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Bloomberg: Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

Индия может объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост мировых цен, во вторник, 23 ноября.
Ведомости
В результате на рынок могут поступить дополнительно свыше 35 миллионов баррелей нефти.
ПРАЙМ
Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
РИА Новости
В конце прошлой недели министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности продажи части стратегических нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводородное сырье.
ТАСС

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