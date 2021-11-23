Кардиолог Кореневич объяснила, как снизить холестерин без отказа от жареного

По словам специалиста, одна из распространенных ошибок многих людей с высоким уровнем холестерина заключается в том, что они начинают снижать его, полностью исключив из своего меню жареную, жирную и соленую пищу.