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Bloomberg: Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

Индия может объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост мировых цен, во вторник, 23 ноября.
Ведомости
Однако в конце прошлой недели министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности продажи части стратегических нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводородное сырье.
Агентство нефтегазовой информации
Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
РИА Новости
На этом фоне цены на нефть начали снижаться.
Lenta.ru

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