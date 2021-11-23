Однако в конце прошлой недели министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности продажи части стратегических нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводородное сырье.
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил РИА Новости, что официальное заявление организации по задержанию тренера Александра Ильина будет сделано после сбора информации о случившемся.
Использование транзита через Белоруссию для перевозки мигрантов в Европу стало прибыльным и очень циничным бизнесом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".