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Bloomberg: Индия собирается удвоить импорт российской нефти за счет поставок от «Роснефти»

Агентство Блумберг со ссылкой на источники пишет, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта нефти из России за счет поставок компании "Роснефть".
ПРАЙМ
В настоящее время Индии требуется в общей сложности 5 миллионов баррелей нефти в день.
Finam.Ru
Индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.
ПРАЙМ
В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".
РИА Новости

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