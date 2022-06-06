В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".
Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии Владимира Путина участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.
Консервативная партия Великобритании вечером проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета тори (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.