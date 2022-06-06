Будьте в Плюсе

Bloomberg: Индия намерена удвоить импорт российской нефти за счет поставок от «Роснефти»

"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - пишет агентство.
РИА Новости
В настоящее время Индии требуется в общей сложности 5 миллионов баррелей нефти в день.
Finam.Ru
Индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.
ПРАЙМ
В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".
РИА Новости

Подробнее о событии

Индия нарастит импорт нефти из РФ на 20%
Нефтегазовая вертикаль08:10
Индия планирует удвоить закупки российского топлива у «Роснефти»
РБК Инвестиции08:06
Импорт российской нефти Индией в июне может вырасти на 20%
Sputnik Молдова04:01
Bloomberg: Индия намерена удвоить импорт российской нефти за счет поставок от «Роснефти»
РИА Новости07:31
Индийские НПЗ хотят удвоить объём закупок у «Роснефти»
T2407:25
Bloomberg: Индия собирается удвоить импорт российской нефти за счет поставок от «Роснефти»
ПРАЙМ07:33
Индия вдвое увеличит импорт российской нефти
Вестник Кавказа08:00

Интересное

Минобрнауки: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
RT на русском08:04

Жена Виктора Бута обратилась в МИД из-за ухудшения состояния ее мужа в американской тюрьме

Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, опасается за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния его здоровья, заявила РИА Новости жена предпринимателя Алла Бут.
РИА Новости08:29

Рестораны сети McDonald’s возобновили прием сотрудников на работу

Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве.
РИА Новости04:46

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремль с оптимизмом смотрит на ход спецоперации на Украине

В Кремле разделяют оптимистичный настрой экспертов касательно хода спецоперации на Украине.
Lenta.ru06:28

Лавров заявил, что Россия отодвинет угрозу в ответ на поставки оружия Запада на Украину

Россия «отодвинет нацистов» от линии, откуда исходит угроза ее населению, в ответ на поставки западных дальнобойных ракет Украине.
Lenta.ru07:26

American Thinker: президент России Путин выиграет у ЕС из-за санкций против нефти и газа

Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American Thinker Джером Корси.
РИА Новости05:57

Песков напомнил о законе после требования Михалкова признать «Ельцин-Центр» иноагентом

«Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — напомнил он после соответствующего предложения 76-летнего советского и российского режиссера Никиты Михалкова.
Lenta.ru06:22

Депутат Картаполов допустил ввод миротворцев ОДКБ на подконтрольные РФ территории Украины

Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на территориях Украины и в республиках Донбасса.
Lenta.ru07:10

Посол в Риме Разов указал на неприемлемые высказывания властей Италии о России

Разов был вызван в МИД Италии, где ему было сделано представление в связи с якобы "недопустимыми, оскорбительными" высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии.
РИА Новости07:59

Bild: немецкий боевик по прозвищу «Танк», убитый на Украине, был родом из Бранденбурга

Немецкий боевик по прозвищу "Танк", убитый на Украине, был родом из Бранденбурга, сообщили немецкие СМИ.
РИА Новости07:58