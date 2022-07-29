Expert.ruРоссия и Индия перейдут на новую модель торговли нефтьюВероятность, что Индия расширит каналы для импорта российской нефти, подключив к процессу мелких иностранных трейдеров, достаточно велика, считает экспертное сообщество.Expert.ruИндийские нефтяные компании хотят покупать российскую нефть со существенной скидкой.АБНПо словам собеседников издания, работа с пробивающимися на индийский рынок малоизвестными поставщиками более эффективна для крупных концернов страны, чем прямое взаимодействие с «Роснефтью».Экономика сегодняПо данным аналитической компании Kpler, Indian Oil, крупнейший переработчик в стране, импортирует российскую нефть рекордными темпами и оставляя позади своих частных конкурентов.Profinance.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняИА Красная ВеснаФАНYakutsk.ruАБНREGNUMПодробнее о событииBloomberg: Индия решила закупать нефть из России по скидке у некрупных мировых трейдеровLenta.ruвчера в 11:05Индия намерена увеличить количество каналов импорта российской нефтиФАНвчера в 04:39Индия расширяет каналы импорта нефти из Российской ФедерацииТУТ НЬЮСвчера в 03:50Посредники Kpler, Indian Oil соревнуются за право поставить российскую нефть в ИндиюSolenka.infoвчера в 03:26В поисках выгоды: Индия начала активно закупать российскую нефтьБизнес журналвчера в 03:26СМИ: Индия расширяет каналы импорта российской нефтиТАССвчера в 02:56Посредники соревнуются за право поставить российскую нефть в ИндиюProfinance.ruвчера в 02:33Показать ещёОценить8Поделиться