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Россия и Индия перейдут на новую модель торговли нефтью

Вероятность, что Индия расширит каналы для импорта российской нефти, подключив к процессу мелких иностранных трейдеров, достаточно велика, считает экспертное сообщество.
Expert.ru
Индийские нефтяные компании хотят покупать российскую нефть со существенной скидкой.
АБН
По словам собеседников издания, работа с пробивающимися на индийский рынок малоизвестными поставщиками более эффективна для крупных концернов страны, чем прямое взаимодействие с «Роснефтью».
Экономика сегодня
По данным аналитической компании Kpler, Indian Oil, крупнейший переработчик в стране, импортирует российскую нефть рекордными темпами и оставляя позади своих частных конкурентов.
Profinance.ru

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