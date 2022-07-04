Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — заявили в пресс-службе.