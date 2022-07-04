Будьте в Плюсе

Bloomberg: Иран снижает цены для конкуренции с Россией за нефтяной рынок Китая

Власти Ирана вынуждены снижать цены на нефть, чтобы конкурировать с российской нефтью марки Urals в Китае.
Коммерсантъ
Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.
ПРАЙМ
Как отмечает
 Bloomberg, российский экспорт в Китай в мае вырос до рекордного уровня, при этом Россия обогнала по поставкам в КНР даже Саудовскую Аравию.
Накануне.Ru
В конце июня также стало известно, что Россия начала вытеснять с азиатского нефтяного рынка Ирак, второго по величине производителя ОПЕК.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о скидках на иранскую нефть в КНР из-за конкуренции с российской
РБК07:12
Bloomberg: Иран снижает цены для конкуренции с Россией за нефтяной рынок Китая
Коммерсантъ04:44
Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией
Neftegaz.ru04:30
Bloomberg: конкуренция с Россией в КНР вынудила Иран снизить цену на нефть
Infinica04:02
Bloomberg: Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с Россией в КНР
Газета.Ru03:29
Иранская нефть борется за китайский рынок
Нефтегазовая вертикаль03:17
Bloomberg: Иран вынужден снижать цену своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае
ПРАЙМ02:33

Интересное

Экс-глава чешской разведки Шандор: НАТО оказалась не готова к долгой поддержке Украины

Страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но реальной помощи способны оказать все меньше.
РИА Новости07:36

Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием для российской военной операции

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца.
РИА Новости06:58

Baza: в Курской области украинский дрон сбросил бомбу на жилой дом

Украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом в Курской области, расположенный поблизости от украинской границы, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru06:49

Путин заявил, что участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

В рамках доклада Владимиру Путину о ходе спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном освобождении Луганской Народной Республики.
RT на русском06:53

Губернатор Алиханов: ответные меры РФ могут уничтожить транспортный комплекс Прибалтики

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики. Об этом пишут "Ведомости".
Газета.Ru04:12

Кадыров опубликовал видео о «капитуляции» Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в личном телеграм-канале сатирическое видео о «капитуляции» президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM06:18

Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины

«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — заявили в пресс-службе.
Известия02:10

Советник главы ОП Украины Подоляк потребовал возместить ущерб стране для прекращения огня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы.
Lenta.ru05:09

Алена Жигалова рассказала о двойнике Юрия Шатунова

Журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале "Неопра, блин" рассказала о двойнике Юрия Шатунова.
CT news07:15

Сын журналиста Доренко подал в суд на вдову отца

Сын Сергея Доренко Прохор подал в суд на его вдову и похоронную организацию «Ритуал».
Известия06:31