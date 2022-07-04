Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.
Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство.
Украинская армия за две недели, при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками, потеряла почти пять с половиной тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.
На вопрос журналистов об отправке Федотова в армию господин Песков ответил, что администрация президента не занимается проведением призыва на срочную службу и подчеркнул, что когда речь идет о воинской обязанности, то нет места для эмоциональных комментариев.
Генеральный «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил, что его компания планирует выпустить собственную операционную систему, предназначенную для компьютеров и смартфонов.