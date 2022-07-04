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Bloomberg: Иран снижает цены для конкуренции с Россией за нефтяной рынок Китая

Власти Ирана вынуждены снижать цены на нефть, чтобы конкурировать с российской нефтью марки Urals в Китае.
Коммерсантъ
Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.
ПРАЙМ
Как отмечает
 Bloomberg, российский экспорт в Китай в мае вырос до рекордного уровня, при этом Россия обогнала по поставкам в КНР даже Саудовскую Аравию.
Накануне.Ru
Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: Иран снижает цены для конкуренции с Россией за нефтяной рынок Китая
Коммерсантъ04:44
Bloomberg: Иран вынужден снижать цену своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае
ПРАЙМ02:33
Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией
Neftegaz.ru04:30
Bloomberg: конкуренция с Россией в КНР вынудила Иран снизить цену на нефть
Infinica04:02
Bloomberg: Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с Россией в КНР
Газета.Ru03:29
Иранская нефть борется за китайский рынок
Нефтегазовая вертикаль03:17
Иран снизил цены на нефть из-за конкуренции с Россией
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