Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.
Новым главой правительства Херсонской области стал бывший первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале.
Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, сообщил оперативный штаб по итогам заседания с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.