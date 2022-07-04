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Bloomberg: Иран снизил цены на нефть в условиях конкуренции с Россией в Китае

Иран начал снижать цену на свою нефть, чтобы составить конкуренцию России на китайском рынке.
ТАСС
Американское издание Bloomberg сообщает
, что Китай стал для Ирана одним из немногих оставшихся рынков сбыта ресурса после ввода санкций США.
Апокриф Медиа
Как отмечает Bloomberg, российский экспорт в Китай в мае вырос до рекордного уровня, при этом Россия обогнала по поставкам в КНР даже Саудовскую Аравию.
Накануне.Ru
Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.
РИА Новости

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