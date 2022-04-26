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Bloomberg: Италия не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

Правительство Италии в настоящее время не планирует национализировать принадлежащий "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, но внимательно следит за ситуацией.
ТАСС
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы.
РИА Новости
По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.
РИА Новости
В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ.
РИА Новости

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