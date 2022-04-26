Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.