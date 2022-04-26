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Bloomberg: Италия не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

Правительство Италии в настоящее время не планирует национализировать принадлежащий "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, но внимательно следит за ситуацией.
ТАСС
"Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.
РИА Новости
По словам замдиректора завода Клаудио Джерачи, сейчас предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть "Лукойла", который не попал под санкции.
РИА Новости
В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ.
РИА Новости

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