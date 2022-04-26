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Bloomberg: Италия не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

Правительство Италии в настоящее время не планирует национализировать принадлежащий "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, но внимательно следит за ситуацией.
ТАСС
Как сообщил
 источник агентства, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти намерен поднять вопрос о национализации предприятия в четверг, 28 апреля, во время заседания кабинета министров.
News.ru
В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ.
РИА Новости
В то же время, как отмечает Corriere della Sera, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, так как запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.
РИА Новости

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