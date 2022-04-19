Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.
Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске.
Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
Чжан Цзюнь подчеркнул, что такая заморозка «иностранной валюты приводит к нарушению суверенитета государств» и «подрывает основы всемирной экономической стабильности», а также «создает неопределенность и риски для международных отношений».