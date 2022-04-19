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Bloomberg: Италия не выполнит условие России по оплате поставок газа в случае вето ЕС

Россия 23 марта поставила
 условия о переводе платы за газ западными потребителями в рубли для отказа от расчётов в долларах и евро.
News.ru
По данным источников, ЕС провел предварительную оценку и пришел к выводу, что российские условия оплаты поставок газа нарушают введенные санкции.
РЕН ТВ
Источники отмечают, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
РИА Новости
Многие европейские компании заявили, что не намерены расплачиваться за российский газ рублями.
РБК

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