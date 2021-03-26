Компания Lexus представила седан IS Wax Edition с выдвижным виниловым проигрывателем

Как показали тесты, стандартную 12-дюймовую виниловую пластинку в этом Lexus можно без потери качества слушать на скорости до 130 км/ч, а сбить музыку могут лишь крупные дорожные ямы и выбоины.