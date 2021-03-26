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Ведомости

Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.В источнике

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Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов

Национальная служба новостейвчера в 15:17

Глобальная пробка: к чему приведет новый Суэцкий кризис

Forbesвчера в 14:02

В США назвали экономический ущерб от блокировки Суэцкого канала

URA.Ru25 марта в 14:03

Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд

Газета.Ruвчера в 11:27

Reuters: потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд в неделю

ТАССвчера в 10:59

Контейнеровоз Ever Given «нарисовал» фаллос перед блокировкой Суэцкого канала

Московский Комсомолецвчера в 06:49

Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала

РИА Новостивчера в 11:15
Интересное

Эксперты доказали возможность полетов со скоростью в 1000 раз быстрее света

Новая теория противоречит теории относительности Эйнштейна Физики предложили новую теорию, согласно которой в будущем возможно будет совершать полеты со скоростью в 1000 раз выше скорости света.
Центральная Служба Новостей25 марта в 09:57

Милонов раскритиковал Левникова за участие в акции в поддержку BLM

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал российского футбольного арбитра Кирилла Левникова, который поддержал акцию Black Lives Matter перед матчем отборочного турнира чемпионата мира.
Вести.Ruвчера в 07:45

Компания Lexus представила седан IS Wax Edition с выдвижным виниловым проигрывателем

Как показали тесты, стандартную 12-дюймовую виниловую пластинку в этом Lexus можно без потери качества слушать на скорости до 130 км/ч, а сбить музыку могут лишь крупные дорожные ямы и выбоины.
Автоновости дня25 марта в 15:51