Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд
Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.В источнике
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Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов
Национальная служба новостейвчера в 15:17
Контейнеровоз Ever Given «нарисовал» фаллос перед блокировкой Суэцкого канала
Московский Комсомолецвчера в 06:49