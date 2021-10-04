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Журналист Bloomberg Уинфри: проблемы с поставками приведут к кризису зимой

Например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.
Lenta.ru
Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.
РИА Новости
Автор заявил о начале "драки" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе.
РИА Новости
В Нидерландах из-за скачков цен на электричество закрывается крупнейшая на континенте сеть теплиц, что в ближайшем будущем может сказаться на поставках пищевой продукции.
Рамблер

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Журналист Bloomberg Уинфри: проблемы с поставками приведут к кризису зимой
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