Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.
Следователи усмотрели в действиях мужчины, задержанного по делу об убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области, признаки преступлений, на основании которых завели еще четыре уголовных дела, сообщается на сайте СК России.
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя "личным узником" российского лидера Владимира Путина.
"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.