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Bloomberg: JPMorgan Chase считает, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель

Аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в случае, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада.
ТАСС
По данным аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до $190 за баррель.
ТАСС
Страны G7 сейчас обсуждают сложный механизм по ограничению максимальной стоимости российский нефти.
Forbes
По мнению аналитиков, сокращением экспорта российские власти могут отреагировать на возможное ограничение цен на нефть.
РБК

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