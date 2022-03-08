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Китай рассматривает возможность покупки долей в российских сырьевых компаниях

Китай обдумывает покупку или увеличение своих долей в российских энергетических и сырьевых компаниях.
Газета.Ru
Как сообщается, Пекин ведет переговоры с China National Petroleum, China Petrochemical Corporation, China Aluminium Corporation of China и China Minmetals Corporation о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
Profinance.ru
Потенциальные сделки призваны увеличить импорт в Китай, который все больше внимания уделяет своей энергетической и продовольственной безопасности.
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В частности, бумаги «Газпрома» на Лондонской бирже с 23 февраля потеряли больше 90% стоимости и теперь торгуются по $0,58, а бумаги UC Rusal в Гонконге подешевели на треть — до 4,84 гонконгского доллара.
Forbes

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