Как сообщается, Пекин ведет переговоры с China National Petroleum, China Petrochemical Corporation, China Aluminium Corporation of China и China Minmetals Corporation о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
В частности, бумаги «Газпрома» на Лондонской бирже с 23 февраля потеряли больше 90% стоимости и теперь торгуются по $0,58, а бумаги UC Rusal в Гонконге подешевели на треть — до 4,84 гонконгского доллара.
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции в Брюсселе предложил европейцам понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать Евросоюз более энергоустойчивым перед лицом России.