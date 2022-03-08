В частности, бумаги «

Газпрома

» на

Лондонской бирже

с 23 февраля потеряли больше 90% стоимости и теперь торгуются по $0,58, а бумаги

UC Rusal

в Гонконге подешевели на треть — до 4,84 гонконгского доллара.