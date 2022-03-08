В частности, бумаги «Газпрома» на Лондонской бирже с 23 февраля потеряли больше 90% стоимости и теперь торгуются по $0,58, а бумаги UC Rusal в Гонконге подешевели на треть — до 4,84 гонконгского доллара.
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.
Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее.