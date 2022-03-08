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Bloomberg: КНР может приобрести доли в энергетических компаниях России

Возможность совершить покупку или увеличение своих долей в энергетических и сырьевых компаниях России рассматривает Китай.
ИА Красная Весна
Агентство отмечает, что, по некоторым данным, переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями уже начались.
Forbes
Отмечается, что Китай интересуют инвестиции в "Газпром" и производителя алюминия "Русал".
Газета.Ru
В частности, бумаги «Газпрома» на Лондонской бирже с 23 февраля потеряли больше 90% стоимости и теперь торгуются по $0,58, а бумаги UC Rusal в Гонконге подешевели на треть — до 4,84 гонконгского доллара.
Forbes

Подробнее о событии

Китай хочет увеличить доли в энергетических и сырьевых компаниях России
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