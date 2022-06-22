"Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая".
Отремонтированные двигатели для «Северного потока — 1» находятся в Канаде, однако из-за санкционных ограничений компания «Газпром» не получила вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты отпроизводителя Siemens.
"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.