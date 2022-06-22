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Bloomberg: Канада и ФРГ ведут переговоры по поставкам газа из-за турбин «Северного потока»

Канада и Германия ведут переговоры по обеспечению поставок газа из-за проблем с турбинами «Северного потока».
RT на русском
"Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая".
РИА Новости
Отремонтированные двигатели для «Северного потока — 1» находятся в Канаде, однако из-за санкционных ограничений компания «Газпром» не получила вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты отпроизводителя Siemens.
Телеканал 360°
Регулятор оценил ситуацию как напряженную, но заверил, что безопасность поставок газа в Германию гарантирована.
РБК

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Канада и ФРГ ищут выход из ситуации с турбинами для «Газпрома»
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