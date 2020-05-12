Энергетика
Финансовая газетаBloomberg: Катар может развязать газовую войну
Цены на газ в мире падают – спрос снижается из-за коронавируса, запасы растут после теплой зимы. Катар оказался в сложной ситуации, подталкивающей государство к развязыванию газовой войны, пишет Bloomberg. Пандемия ударила сначала по потребителям в Азии, а затем и по европейским покупателям.
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Комментарии
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Футбол
УЕФА не разрабатывает вариантов формата квалификации к еврокубкам
В понедельник газета Times сообщила, что УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить.
РИА Новости 11 мая в 14:58
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
Эксперт подчеркнул, что активные системы защиты от противотанковых управляемых ракет могут резко увеличить сигнатуру подразделения.
Российская газета 02:08
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru 11 мая в 15:05
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru вчера в 14:18
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1864 пациента
Еще 1 864 пациента вылечились от COVID-19 в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 02:50
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском 01:08
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Общество
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Здоровье
43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Здоровье
Кремлевский врач рассказал о трудностях работы в защитном костюме
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, какие сложности испытывает врач при работе в защитном костюме.
Газета.Ru 02:32
Общество
Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми
Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия вчера в 10:51
Здоровье
В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи
Московский Комсомолец 01:17
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM вчера в 10:00
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Здоровье
Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
Живая Кубань 02:59
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
СМИ сообщили об утечке данных клиентов курьерской службы
Как отметил глава отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки.
РИА Новости 02:54