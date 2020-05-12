Цены на газ в мире падают – спрос снижается из-за коронавируса, запасы растут после теплой зимы. Катар оказался в сложной ситуации, подталкивающей государство к развязыванию газовой войны, пишет Bloomberg. Пандемия ударила сначала по потребителям в Азии, а затем и по европейским покупателям.

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