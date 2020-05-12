Цены на газ в мире падают – спрос снижается из-за коронавируса, запасы растут после теплой зимы. Катар оказался в сложной ситуации, подталкивающей государство к развязыванию газовой войны, пишет Bloomberg. Пандемия ударила сначала по потребителям в Азии, а затем и по европейским покупателям.

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Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 284

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Путешествия Туроператоры рассказали, когда может открыться курортный сезон в РФ В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что курортный сезон в некоторых российских регионах для жителей Москвы и Санкт-Петербурга может открыться в начале августа 2020 года. 2

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Наука В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев. 6

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