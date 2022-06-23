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Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
РИА Новости
Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте.
Lenta.ru
Европе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.
Lenta.ru
Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Bloomberg: Катар требует от стран ЕС заключения 20-летних контрактов на поставку СПГ
ТАСС08:38
Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет
РИА Новости07:26
Bloomberg: Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта по СПГ на 20 лет
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Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет
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Bloomberg: Катар решил заключить «жесткие» соглашения по поставкам СПГ на 20 лет
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Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ
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