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Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
РИА Новости
Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте.
Lenta.ru
Немецкая энергокомпания Energie Baden-Wuerttemberg AG 21 июня подписала соглашение о покупке СПГ у американского экспортера Venture Global LNG.
РИА Новости
Европе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Катар требует от стран ЕС заключения 20-летних контрактов на поставку СПГ
ТАСС08:38
Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет
РИА Новости07:26
Bloomberg: Катар решил заключить «жесткие» соглашения по поставкам СПГ на 20 лет
Газета.Ru06:03
Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет
Lenta.ru06:42
Bloomberg: Катар потребует от ЕС долгосрочных контрактов на поставку природного газа
RT на русском07:14
Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ
РБК05:41
Bloomberg: Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта по СПГ на 20 лет
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