Российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, попросив "слать еще" и отметив, что эта техника пригодится "в хозяйстве".
Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.