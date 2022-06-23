Будьте в Плюсе

Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
РИА Новости
Переговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте.
Lenta.ru
Европе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.
Lenta.ru
Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Bloomberg: Катар требует от стран ЕС заключения 20-летних контрактов на поставку СПГ
ТАСС08:38
Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет
РИА Новости07:26
Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ
РБК05:41
Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет
Lenta.ru06:42
Bloomberg: Катар решил заключить «жесткие» соглашения по поставкам СПГ на 20 лет
Газета.Ru06:03
Bloomberg: Катар потребует от ЕС долгосрочных контрактов на поставку природного газа
RT на русском07:14
Bloomberg: Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта по СПГ на 20 лет
ПРАЙМ04:41

Интересное

Певец Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня. Об этом сообщил РИА Новости представитель музыканта.
RT на русском04:29

РВ: пленный из ВСУ рассказал о встрече с группировкой «О» ВС из РФ

Пленный рассказал о том, как повстречался с российскими солдатами из группировки, отмеченной знаком "О".
Banki Loansвчера в 15:37

Лоза не удивился ранней смерти Шатунова

Лоза не удивился ранней смерти коллеги.
Культуромания10:25

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО.
РИА Новости08:50

Cisco приняла решение о постепенном прекращении деятельности в России и Белоруссии

Американская компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, приняла решение прекратить свою деятельность в России и Белоруссии, пишет Reuters.
Lenta.ru10:31

Американцы резко осадили журналиста Фрума после вопроса, почему Калининград российский

Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дэвид Фрум нарвался на критику после заданного в твиттере вопроса о том, почему Калининград принадлежит России.
РИА Новости09:12

Песков назвал выполнение требований России условием для мирного урегулирования на Украине

Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:22

Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США

Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США.
РИА Новости10:17

Для создания лошадей в Assassin’s Creed использовали вытянутый скелет человека

Стоит отметить, что Рэндалл также поделился ещё несколькими другими фрагментами остеологических странностей, связанных с Assassin’s Creed, например, он вывернул руку друга главного героя Альтаира Малика наизнанку, потому что бюджет не предполагал трат на разработку нестандартных скелетов.
Umteh.com09:00

Bloomberg заявил о пропаже с радаров 3 танкеров с нефтью России за последние десять дней

Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов — за последние 10 дней из поля зрения пропали минимум три танкера.
Lenta.ru05:17