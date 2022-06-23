Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что Рэндалл также поделился ещё несколькими другими фрагментами остеологических странностей, связанных с Assassin’s Creed, например, он вывернул руку друга главного героя Альтаира Малика наизнанку, потому что бюджет не предполагал трат на разработку нестандартных скелетов.