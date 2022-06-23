РИА НовостиBloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 летКатар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.РИА НовостиПереговоры о продолжительности импорта зашли в тупик еще в марте.Lenta.ruЕвропе нужен менее долгосрочный контракт, чтобы достичь целей по сокращению грязных выбросов в регионе.Lenta.ruКак сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowГазета.RuLive24Народные новостиРБКPravda.RuOilCapital.ruRuposters.ruИА Красная ВеснаПятый каналАбзацREGNUMLife.ruФАНКомсомольская правдаЭкономика сегодняRT на русскомИзвестияДума ТВПодробнее о событииBloomberg: Катар требует от стран ЕС заключения 20-летних контрактов на поставку СПГТАССвчера в 08:38Bloomberg: Катар решил заключить «жесткие» соглашения по поставкам СПГ на 20 летГазета.Ruвчера в 06:03Bloomberg: Катар потребует от ЕС долгосрочных контрактов на поставку природного газаRT на русскомвчера в 07:14Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 летLenta.ruвчера в 06:42Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 летРИА Новостивчера в 07:26Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГРБКвчера в 05:41Bloomberg: Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта по СПГ на 20 летПРАЙМвчера в 04:41Показать ещёОценить796Поделиться