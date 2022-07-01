В ходе первого ведомство потребует от российской компании указать, какую мощность она частично или полностью не использует, чтобы передать этот объем другому поставщику или вернуть компании-хранителю (дочерняя компания «Газпрома» GSA).
В материале агентства говорится, что новый пакет рестрикций будет включать в себя «исправления ранее утверждённых мер», которые «могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининград».
Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации.