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Bloomberg: Киев обязан к осени выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга и имеет проблемы

К 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости
Также есть вариант запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг, сообщает Bloomberg.
Ореанда-Новости
Другой сценарий предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога.
РИА Новости
В пояснительной записке отмечалось, что внешний долг страны составляет 56,83 миллиарда долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Украина должна выплатить $1,4 млрд внешнего долга в сентябре
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РБК17:13
Bloomberg заявил, что Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга до осени
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Bloomberg: Киев обязан к сентябрю выплатить $1,4 млрд госдолга
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