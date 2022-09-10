РИА НовостиBloomberg: Киев ведет переговоры с американским банком для предоставления газового кредитаВласти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на покупку газа, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полученное по почте заявление.РИА НовостиШмыгаль и Йеллен обсудили энергетическую безопасность, в том числе будущий отопительный сезон, пишет Bloomberg.КомпанияМинистры обсудили вопросы безопасности в области энергетики, в том числе предстоящий отопительный сезон.РИА НовостиГлава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее говорил, что 1 ноября Украина может иметь в хранилищах 15 млрд куб. м газа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКНТВRT на русскомЭкономика сегодняФАНРЕН ТВГазета.RuREGNUMИА Красная ВеснаLife.ruНародные новостиПрофильПодробнее о событииУкраина ведет переговоры с банком в США о кредите в 1,5 млрд долларов на покупку газаLenta.ru06:34Bloomberg: Украина запросила у Экспортно-импортного банка США $1,5 млрд на закупку газаТАСС04:10Bloomberg: Украина обсуждает предоставление кредита США в $1,5 млрд на покупку газаRT на русском05:46Bloomberg: Киев ведет переговоры с американским банком для предоставления газового кредитаРИА Новости05:42Bloomberg: Украина запросила у США кредит в 1,5 млрд долларов на покупку газаURA.Ru05:09Украина запросила $1,5 млрд у Экспортно-импортного банка США на закупку газаГазета.Ru04:28Украина запросила у США кредит на $1,5 млрд для закупок газаКоммерсантъ06:04Показать ещёОценить330Поделиться