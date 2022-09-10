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Bloomberg: Киев ведет переговоры с американским банком для предоставления газового кредита

Власти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на покупку газа, сообщает
 агентство Блумберг со ссылкой на полученное по почте заявление.
РИА Новости
Шмыгаль и Йеллен обсудили энергетическую безопасность, в том числе будущий отопительный сезон, пишет Bloomberg.
Компания
Министры обсудили вопросы безопасности в области энергетики, в том числе предстоящий отопительный сезон.
РИА Новости
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее говорил, что 1 ноября Украина может иметь в хранилищах 15 млрд куб. м газа.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Украина ведет переговоры с банком в США о кредите в 1,5 млрд долларов на покупку газа
Lenta.ru06:34
Bloomberg: Украина запросила у Экспортно-импортного банка США $1,5 млрд на закупку газа
ТАСС04:10
Bloomberg: Украина обсуждает предоставление кредита США в $1,5 млрд на покупку газа
RT на русском05:46
Bloomberg: Киев ведет переговоры с американским банком для предоставления газового кредита
РИА Новости05:42
Bloomberg: Украина запросила у США кредит в 1,5 млрд долларов на покупку газа
URA.Ru05:09
Украина запросила $1,5 млрд у Экспортно-импортного банка США на закупку газа
Газета.Ru04:28
Украина запросила у США кредит на $1,5 млрд для закупок газа
Коммерсантъ06:04

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