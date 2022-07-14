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Bloomberg: Китай готовится отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь

Китайские чиновники предлагают отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь на фоне санкции Запада в отношении российской энергетики.
Lenta.ru
Чиновники собираются увеличить поставки топлива, чтобы избежать повторения прошлогодних перебоев в подаче электроэнергии.
Lenta.ru
Китай готов работать над тем, чтобы восстановить отношения, говорится в заявлении Вана.
Finam.Ru
Страна также расширяет внутреннее производство, которое в прошлом году принесло местным горнякам более 4 миллиардов тонн.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg заявил о планах Китая отметить почти двухлетний запрет на уголь из Австралии
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