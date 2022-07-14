Lenta.ruBloomberg: Китай готовится отменить почти двухлетний запрет на австралийский угольКитайские чиновники предлагают отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь на фоне санкции Запада в отношении российской энергетики.Lenta.ruЧиновники собираются увеличить поставки топлива, чтобы избежать повторения прошлогодних перебоев в подаче электроэнергии.Lenta.ruКитай готов работать над тем, чтобы восстановить отношения, говорится в заявлении Вана.Finam.RuСтрана также расширяет внутреннее производство, которое в прошлом году принесло местным горнякам более 4 миллиардов тонн.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg заявил о планах Китая отметить почти двухлетний запрет на уголь из АвстралииФАН09:22Bloomberg: Китай может заменить российский уголь австралийскимМосковский Комсомолец08:25Китай может снять ограничения на уголь из АвстралииНефтегазовая вертикаль07:19Bloomberg: Китай готовится отменить почти двухлетний запрет на австралийский угольLenta.ru07:37Китай вернётся к закупкам угля из Австралии спустя два годаОреанда-Новости07:59Китай готов переключиться с российского на австралийский угольProfinance.ru04:05Показать ещёОценить47Поделиться