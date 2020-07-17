Энергетика
ИА Красная ВеснаBloomberg: Китай намерен обрушить мировые цены на нефть
Действия Китая на мировом рынке нефти нацелены на обрушение цен на топливо, заявили в агентстве Bloomberg 17 июля. В Bloomberg заявил, что китайские власти намерены обвалить цены на топливо.
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Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском вчера в 10:18
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета 21:48
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ вчера в 07:04
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:27
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 22:26
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Политика
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями
Российская газета 22:22
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:35
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 15:36
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Шоу-бизнес
Пригожин оценил слова Распутиной о «безголосых обезьянах» на эстраде
Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с высказыванием Маши Распутиной о низком уровне российской эстрады, где по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны».
News.ru вчера в 19:34
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан РФ
Российские пенсионеры обладают правом на целый ряд льгот, однако далеко не все граждане о них знают. Об этом пишет издание Пронедра.
iReactor вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru 14:54
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729.
Байкал-Daily 21:07
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Число погибших от коронавируса в Омской области достигло 50
РИА ОмскИнформ вчера в 06:01
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12