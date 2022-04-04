ТАССBloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкойКитайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой.ТАССПо информации трейдеров, которую приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии.ТАССТрейдеры сообщают, что на прошлой неделе китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ из России.КоммерсантъСША уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЭкономика сегодняYakutsk.ruПрофильКомсомольская правдаИнвест-ФорсайтРосбалтРБКНародные новостиБизнес журналКапитал страныРидусФАНLife.ruРамблерПодробнее о событииBloomberg: Китай ведет переговоры о покупке российского СПГBFM.ru14:40Bloomberg: Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтомГазета.Ru05:55Bloomberg узнал о планах Китая покупать газ в России по сниженным ценамРБК08:01Bloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкойТАСС07:39Bloomberg: китайские компании хотят закупать российский СПГ с дисконтомПРАЙМ05:57Bloomberg: Китай собирается закупать российский газ с дисконтомРамблер09:03Bloomberg: Китай готов покупать дополнительные объемы российского газа по сниженным ценамКоммерсантъ04:39Показать ещёОценить1,4KПоделиться