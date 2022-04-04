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Bloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкой

Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой.
ТАСС
По информации трейдеров, которую приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии.
ТАСС
Трейдеры сообщают, что на прошлой неделе китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ из России.
Коммерсантъ
США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
РИА Новости

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