ТАССBloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкойХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКитайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой.ТАССПо информации трейдеров, которую приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии.ТАССВ целом, отмечает Bloomberg, Китай не испытывает острой нужды в СПГ.КоммерсантъСША уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВЭкономика сегодняYakutsk.ruПрофильКомсомольская правдаРосбалтРБКНародные новостиБизнес журналКапитал страныРидусФАНLife.ruPravda.RuЦарьградКурьер. Среда. БердскДума ТВПодробнее о событииBloomberg узнал о планах Китая увеличить закупки российского СПГ с дисконтомForbes06:50Bloomberg узнал о планах Китая покупать газ в России по сниженным ценамРБК08:01Bloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкойТАСС07:39Bloomberg: Китай рассчитывает приобретать российский СПГ с большой скидкойBanki Loans08:04Bloomberg: китайские компании хотят закупать российский СПГ с дисконтомПРАЙМ05:57Bloomberg: Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтомГазета.Ru05:55Bloomberg: Китай готов покупать дополнительные объемы российского газа по сниженным ценамКоммерсантъ04:39Показать ещёОценить941Поделиться