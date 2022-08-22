Как сообщает агентство, теперь Россия является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив Индонезию с первой позиции из-за невозможности для азиатской страны конкурировать с российской ценовой политикой.
Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
Президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом.
ФСБ задержала в России члена запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт в отношении представителя правящих кругов Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.
Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле Новороссийска идет в сниженном объеме, два из трех выносных причальных устройств остановлено, сообщает пресс-служба КТК.