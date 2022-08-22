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Bloomberg: Китай увеличивает зависимость от российских энергоресурсов

После начала военной операции на Украине Китай увеличил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ
С февраля экспортный объем российских энергоресурсов в КНР составил $35 млрд (относительно $20 млрд за аналогичный период в 2021 году).
Коммерсантъ
Как сообщает агентство, теперь Россия является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив Индонезию с первой позиции из-за невозможности для азиатской страны конкурировать с российской ценовой политикой.
Коммерсантъ
Как сообщал Reuters, в мае объемы поставок российской нефти в Индию достигли 819 тыс. баррелей ежесуточно (по сравнению с 277 тыс. в апреле).
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Китай с февраля увеличил импорт энергоресурсов из России почти вдвое
РБК04:22
Bloomberg: Китай увеличил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из РФ на 75%
Solenka.info03:45
Bloomberg: Китай увеличил поставки нефти из РФ на 75% с начала СВО на Украине
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